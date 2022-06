Europcar : l'OPA du consortium mené par Volkswagen prolongée jusqu'au 29 juin

L'offre publique d'achat (OPA) du consortium mené par Volkswagen sur le loueur automobile Europcar Mobility Group sera rouverte du 16 au 29 juin, a annoncé l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié mercredi. L'AMF avait précédemment annoncé que ce consortium détenait 87,38% du capital et 87,36% des droits de vote d'Europcar Mobility Group à la date du 14 juin. Outre Volkswagen, ce consortium, appelé Green Mobility Holdings, rassemble le gestionnaire d'actifs Attestor Limited et le fournisseur néerlandais de produits et de services de mobilité Pon Holdings BV. Green Mobility Holdings a lancé une offre publique d'achat sur Europcar Mobility Group au prix de 50 centimes d'euro par action. Le consortium compte atteindre le seuil de 90% du capital d'Europcar Mobility Group pour pouvoir retirer le loueur de la cote parisienne. Le cas échéant, le prix sera relevé de 1 centime d'euro par action.