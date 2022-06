Dassault Systèmes confirme son objectif de profit net par action à horizon 2024

L'éditeur de logiciels professionnels Dassault Systèmes a confirmé son objectif de bénéfice net par action (BNPA) en données non-IFRS à l'horizon 2024 jeudi en amont d'une journée dédiée aux analystes financiers et aux investisseurs.

«Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de BNPA de 1,20 euro en 2024», a indiqué le directeur général adjoint en charge des Finances, Rouven Bergmann, cité dans un communiqué.

Dassault Systèmes avait repoussé à 2024 cet objectif de BNPA lors d'une précédente journée investisseurs, tenue en novembre 2020. L'objectif de BNPA 2024 était alors de 6 euros mais le groupe a ensuite divisé la valeur nominale de son action par cinq, ce qui a mécaniquement ramené à 1,20 euro cette cible.

Réservoir de croissance

«Notre politique rigoureuse d'allocation du capital nous offre une grande flexibilité financière pour faire progresser nos priorités stratégiques, alliant croissance organique et acquisitions», a également souligné Rouven Bergmann.

Le directeur général adjoint, Pascal Daloz, a lui indiqué dans le communiqué du groupe que le «marché adressable» du groupe se situait à 45 milliards d'euros tandis que son «marché potentiel» s'établissait à 100 milliards d'euros.

«Nous disposons ainsi d'un réservoir de croissance important dans nos trois secteurs : industries manufacturières, sciences de la vie et santé, et infrastructures et villes», a expliqué le dirigeant.