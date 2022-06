Carrefour se lance dans la location de voitures Tesla

Le premier distributeur français lance un service un peu particulier. Carrefour va proposer, via son entité Carrefour Location, une offre de location de voitures électriques Tesla dans une poignée de magasins, a-t-il annoncé dans un communiqué. C’est une première en France pour une enseigne de distribution, souligne-t-il.

Depuis ce jeudi, deux modèles, les Tesla Model Y et Tesla Model 3, y sont proposés à la location. Ces voitures sont actuellement en vente à partir de 62.990 euros et 50.990 euros en France.

Le groupe d’Alexandre Bompard frappe fort avec les tarifs qu’il propose. Dans un premier temps, jusqu’au 31 juillet, Carrefour Location proposera à ses clients la Tesla en location journalière, pour 59 euros pour la première journée de location, dans une trentaine de magasins. Les journées suivantes, les tarifs varieront «entre 119 euros et 149 euros» par journée de location, «en fonction des modèles (Y ou 3) et des moments de la semaine», en semaine ou le week-end, indique à L'Agefi le directeur des services marchands de Carrefour, Jean-Baptiste Prévoteau. La couverture assurance, réalisée par Greenval, est incluse dans les tarifs.

Il compte un parc compris «entre 100 et 200 véhicules Tesla» à louer, précise le groupe à L’Agefi.

Parmi cette trentaine de premiers magasins où Carrefour inaugure son offre de lancement, trois sont en Ile-de-France, à L'Haÿ-les-Roses, Rambouillet et Pontault-Combault. D'autres sont à Vannes (Bretagne), Hem (Nord), Uzès et Perpignan (Occitanie), Lormont et Mérignac (Nouvelle Aquitaine) ou encore Aix-en-Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur). L’offre de location de véhicules Tesla sera ensuite disponible dans 80 hypermarchés et supermarchés de l’enseigne, «puis étendue plus largement d’ici 2023», ajoute le groupe.

L’enjeu, pour le géant de la distribution, est de proposer aux Français d'essayer des voitures électriques à prix attractif, qui plus est alors que les prix à la pompe ne cessent de grimper. « Nous voulons proposer une expérience unique tout en les accompagnant vers la transition énergétique », ajoute Jean-Baptiste Prévoteau.

850 agences

Pour lancer ce service, Carrefour s’appuiera sur son réseau de location de véhicules, Carrefour Location, qui compte 850 agences en France. Jusqu'à présent, selon son site, il proposait près d'une dizaine de modèles de voitures bon marché en location à la journée, avec pour prix d'entrée la Fiat 500, à partir de 19 euros par jour, et une dizaine de modèles utilitaires, type fourgonnettes et camionnettes, à partir de 55 euros par jour.

Du côté des stations de recharge, outre la possibilité d’utiliser des Superchargeurs Tesla à domicile, le groupe indique qu'il déploiera 5.000 points de recharges électriques d’ici à 2025 pour l’ensemble des hypermarchés et des Carrefour markets.