Les start-up cyber tricolores ont levé 630 millions d’euros en un an

La levée de fonds de Ledger compte pour plus de la moitié du total.

Face à l'inexorable montée des cyberattaques, les start-up liées à la cybersécurité continuent d’intéresser les investisseurs et les entreprises clientes. La France compte actuellement 160 start-up cyber, ainsi que 23 scale-up (jeunes entreprises en croissance qui affichent une forte progression de leur chiffre d'affaires et lèvent des fonds importants), relève le cabinet de conseil Wavestone, dans la dernière édition de son Radar 2022 des start-up de cybersécurité, dévoilé ce mercredi lors du salon VivaTech.

9 levées à plus de 20 millions d'euros

En un an, les levées de fonds de ce secteur ont explosé : 630 millions d’euros ont été levés par l’écosystème un an (de juin 2021 à juin 2022), contre 100 millions l’année précédente. Certes, ce chiffre a été dopé par la levée record de Ledger (380 millions de dollars, soit 312 millions d'euros, en juin 2021) que Wavestone assume d’avoir inclus dans son classement. Ledger conçoit des solutions sécurisées pour les détenteurs de cryptomonnaies, ce qui classerait l'entreprise plutôt du côté des fintechs, mais «étant donné qu'elle ne propose pas de produit financier et qu'elle aide à sécuriser des données, nous considérons sa place comme légitime», explique Gérôme Billois, associé chez Wavestone.

A côté de cela, huit d’entre elles ont levé plus de 20 millions d’euros, contre seulement deux pour la promotion précédente.

Et deux autres ont été rachetées, pour des montants non dévoilés : Tanker, spécialisée dans le chiffrement de bout en bout, a été acquise en janvier par Doctolib, soucieuse de sécuriser ses données de santé, et la rennaise Content Armor, à l’origine d’une solution de tatouage numérique (watermarking) a été reprise par le fournisseur de logiciels d’édition de vidéos Synamedia.