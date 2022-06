Ipsos vise une croissance organique comprise entre 5% et 7% par an de 2023 à 2025

Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a livré mardi ses objectifs à moyen terme en amont d'une journée dédiée aux investisseurs.

Ipsos anticipe une croissance organique comprise entre 5% et 7% par an sur la période 2023-2025 et des revenus de 3 milliards d'euros d'ici à 2025, en intégrant les acquisitions. La marge opérationnelle devrait dépasser 13% en «fin de période», soit 2025, et devrait être supérieure à 15% à «long terme», a également indiqué le groupe.

La société investira 100 millions à 200 millions d'euros par an pour des acquisitions de spécialités. Le dividende représentera chaque année entre 25% et 30% du bénéfice par action ajusté.

En tête du SBF 120

Ipsos a également annoncé le lancement d'un nouveau plan de rachats d'actions représentant jusqu'à 2% du capital par an, en fonction des conditions de marché. Ce programme vient en complément d'un plan récurrent visant à neutraliser la dilution liée aux paiements en actions des managers et des salariés.

L'entreprise va aussi doubler les investissements dans l'analyse de données, la technologie et les panels de haute qualité, a-t-elle annoncé.

Ipsos a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2022, à savoir une croissance organique d'environ 5% et une marge opérationnelle située entre 12% et 13%.

A la Bourse de Paris, l'action Ipsos grimpait de 3,5% mardi peu après 9h30, en tête de l'indice SBF 120.