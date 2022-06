Air France-KLM plonge en Bourse, les fonds propres inquiètent malgré la recapitalisation

Air France-KLM chute de 10% mardi, à 1,35 euro, alors que le transporteur aérien a annoncé avoir réalisé son augmentation de capital de 2,256 milliards d'euros, censée lui permettre de tourner la page de la crise sanitaire.

Le produit net de cette opération sera affecté au remboursement d'une partie des aides de l'Etat français, à hauteur de 1,7 milliard d'euros, et pour le solde, soit environ 600 millions euros, à la réduction de l'endettement net du groupe.

Cependant, même après cette opération, la compagnie devrait afficher des fonds propres négatifs de 3,2 milliards d'euros, indique la banque Stifel dans une note sectorielle publiée mardi matin.

«Le bilan reste extrêmement faible» et «si, comme nous le prévoyons, les fondamentaux du marché se détériorent l'année prochaine, cette faiblesse deviendra un problème encore plus pressant», ajoute l'intermédiaire financier, qui maintient sa recommandation «vendre» sur le titre.

«Cette opération marque une étape importante dans l'exécution du programme d'émission d'actions et de quasi-fonds propres d'un montant maximal de 4 milliards d'euros destiné à renforcer le bilan, comme annoncé le 17 février», a souligné pour sa part Air France-KLM dans un communiqué.

«Dans le contexte d'une amélioration attendue des performances de la société, et [avec] la cible d'une marge opérationnelle de 7% à 8% d'ici 2024, la société est confiante qu'aucune autre mesure dilutive ne sera nécessaire», a ajouté le groupe.

Nouvel actionnaire de référence

Le transporteur franco-néerlandais a émis 1,928 milliard d'actions nouvelles au prix de 1,17 euro par titre. «A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 9 juin 2022, la demande totale s'est élevée à environ 2.240 millions d'actions, soit près de 2,261 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 116%», a-t-il précisé.

Les Etats français et néerlandais ont souscrit à hauteur de leur participations respectives, conservant ainsi 28,6% et 9,3%, respectivement, du capital.

CMA CGM, avec qui Air France-KLM a signé le mois dernier un partenariat stratégique d'une durée initiale de dix ans dans le cargo aérien, est pour sa part devenu un «nouvel actionnaire de référence» en prenant une participation correspondant à 9% du capital. L'assemblée générale d'Air France-KLM, tenue fin mai, a approuvé la nomination du PDG de l'armateur, Rodolphe Saadé, en tant que membre du conseil d'administration du transporteur aérien.

Les compagnies aériennes chinoise et américaine China Eastern et Delta Airlines ont également participé à l'augmentation de capital et détiennent respectivement 4,7% et 2,9% du capital d'Air France-KLM après l'opération.