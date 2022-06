Thales en tête du CAC 40, l'Australie va dédommager Naval Group

L'action Thales s'adjuge 1,4% à 113,20 euros lundi vers 13h30, après que l'Etat australien a accepté de dédommager Naval Group, dont le groupe est actionnaire, à hauteur de 555 millions d'euros pour rupture d'un important contrat de fourniture de sous-marins, qui a provoqué une crise diplomatique entre la France et l'Australie. L'une des rares valeurs à évoluer dans le vert lundi, Thales réalise la meilleure performance de l'indice CAC 40, qui perd parallèlement plus de 2%. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a pris acte de la décision de l'Australie et exprimé le souhait que les deux pays parviennent désormais à «dépasser la crise de confiance».