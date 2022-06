Getlink : le trafic des navettes passagers a plus que triplé en mai

Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé jeudi un nouveau bond du trafic de navettes de passagers dans le tunnel sous la Manche en mai. Le trafic de véhicules de tourisme a progressé de 272% sur un an au cours du cinquième mois de l'année, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Getlink a transporté le mois dernier 170.332 véhicules de tourisme, catégorie qui comprend les voitures, les motos et les autocars. «Un nouveau record journalier depuis l'été 2020 a été établi le 29 mai avec 11.381 véhicules de tourisme transportés», a souligné le groupe. Le trafic de camions a progressé de 22% sur un an en mai. Les navettes du groupe ont transporté 137.313 camions le mois dernier.