Mieux orienté, Alstom renverse la vapeur auprès des investisseurs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Avec le rachat de Bombardier Transport, Alstom a embarqué ses actionnaires dans un véritable train fantôme. Le cours de l'équipementier ferroviaire a été divisé par plus de deux entre la clôture de cette opération transformante, fin janvier 2021, et mars dernier, tombant à des plus bas depuis...