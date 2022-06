Korian serait visé par une trentaine de plaintes, l'action chute

L'action Korian recule de 5,9% mercredi, à 17,62 euros, alors que l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques serait visé par une trentaine de plaintes pour «mise en danger de la vie d'autrui» et «homicide», selon un article publié ce même jour dans Le Parisien. La quotidien précise que ces plaintes ont été déposées par Sarah Saldmann, pour le compte de familles de résidents des établissements de Korian.

«A aucun moment Maître Sarah Saldmann n'a pris attache avec Korian France pour formaliser les réclamations de ses clients et ainsi faire valoir leurs intérêts» et, «si tel était le cas, Korian en prendra connaissance avec la plus grande attention», a indiqué l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques dans un communiqué. «En l'état, Korian ignore tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire», a ajouté le groupe.

Le secteur des maisons de retraite est dans la tourmente depuis la parution en janvier dernier du livre-enquête «Les Fossoyeurs», qui met en cause les pratiques d'Orpea et dénonce des mauvais traitements à l'encontre de ses résidents. Ce livre a notamment poussé le groupe à limoger son directeur général, Yves Le Masne, qui sera remplacé à compter du 1er juillet par Laurent Guillot.

Depuis le début de l'année, le titre Korian a abandonné 37% tandis que l'action Orpea a chuté de 72%.