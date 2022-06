Valeo Siemens a déjà dépassé son objectif de 4 milliards d’euros de commandes

Valeo Siemens eAutomotive a annoncé mardi avoir dépassé son objectif de 4 milliards d'euros de prises de commandes pour des technologies d'électrification haute tension sur la période s'étalant de 2021 à 2022.

«Cela représente une avance de plus de sept mois par rapport à la feuille de route annoncée, signe du dynamisme de Valeo Siemens eAutomotive sur le marché en forte accélération de l'électrification haute tension», a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Créée fin 2016 en qualité de coentreprise entre Valeo et l'industriel allemand Siemens, Valeo Siemens eAutomotive est sur le point de basculer dans le giron de l'équipementier automobile français. En février dernier, Valeo a conclu un accord avec Siemens pour le rachat de la participation de 50% de ce dernier dans Valeo Siemens eAutomotive, pour un montant de 277 millions d'euros hors dette. Début juillet 2022, 100% de Valeo Siemens eAutomotive seront intégrés au pôle Systèmes de Propulsion de Valeo.

L'équipementier automobile prévoit une croissance annuelle de plus de 12% pour les ventes de son pôle Systèmes de Propulsion entre 2021 et 2025 et des revenus supérieurs à 8,5 milliards d'euros en 2025. Cette division devrait, par ailleurs, afficher une marge d'excédent brut d'exploitation supérieure à 11% et un flux de trésorerie disponible, avant imposition, d'environ 350 millions d'euros en 2025.