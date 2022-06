Meta (Facebook) tourne la page Sheryl Sandberg

Facebook (Meta) est de nouveau confronté au départ d'une de ses dirigeantes emblématiques. Sheryl Sandberg, 52 ans, numéro deux du groupe en tant que directrice des opérations (COO) de Facebook puis Meta Platforms a annoncé mercredi sur son compte Facebook qu'elle allait quitter cet automne son poste. Elle indique ne pas avoir encore pris de décision pour son avenir, mais prévoir de se concentrer sur la fondation qu'elle a créée et sur ses actions philanthropiques. Elle continuera de siéger au conseil d'administration de Meta.

Le titre du réseau social aux 3,6 milliards d'utilisateurs a clôturé mercredi soir en baisse de 2,64% à Wall Street après cette annonce.

Officiellement, elle ne donne pas de motifs pour expliquer son départ. Arrivée en 2014, après avoir été débauchée chez Google, Sheryl Sandberg a contribué, en supervisant les activités de communication et d’affaires publiques, à faire de Facebook une entreprise de premier plan.

Polémiques autour de la gestion des données personnelles

Mais son nom a été associé à plusieurs scandales et polémiques ces dernières années: lors de l’affaire Cambridge Analytica dans laquelle des millions de profils Facebook d’Américains ont, en 2018, été récupérés par un prestataire de la campagne numérique de Donald Trump. Ou encore lorsque la lanceuse d’alerte Frances Haugen a dévoilé des documents internes mettant notamment en lumière les failles des systèmes de modération du réseau social hors des Etats-Unis.

Sheryl Sandberg sera remplacée en interne par le directeur de la croissance du groupe, Javier Olivan, a annoncé mercredi Mark Zuckerberg, fondateur et directeur général de Meta.

Méconnu du grand public, Javier Olivan, 44 ans, est pourtant lui aussi un vétéran de Facebook, où il travaille depuis plus de 14 ans. Il a rejoint Facebook fin 2007 en tant que responsable de la croissance internationale après avoir travaillé pour les sociétés japonaises NTT et Siemens. Il a dirigé des équipes gérant Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Dans le cadre de son nouveau poste, il continuera à diriger l'infrastructure et le développement, mais son portefeuille comprendra également la publicité et les produits commerciaux, a déclaré Mark Zuckerberg.

«C'est la fin d'une époque», a salué Mark Zuckerberg dans un commentaire sur Facebook. De fait, Sheryl Sandberg n'est pas la première personnalités des «débuts» de Facebook à quitter le navire. Fin 2021, David Marcus, à l'origine du projet de cryptomonnaie diem (ex-libra) chez Facebook, annonçait son départ, pour créer sa propre start-up dans les cryptomonnaies. Peu après Stan Chudnovsky, à la tête du service de messagerie instantanée Messenger depuis 2018, ainsi que le Français Julien Codorniou, qui s'occupait du réseau pour entreprises Workplace. Il a rejoint Felix Capital en tant qu'investisseur.