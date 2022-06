Sanofi pourrait voir le Dupixent autorisé pour une nouvelle application aux Etats-Unis

Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande supplémentaire de licence de produit biologique relative à son médicament Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte. «La FDA devrait rendre sa décision le 30 septembre 2022», a indiqué Sanofi dans un communiqué. «Si cette indication est approuvée, Dupixent deviendra le premier médicament à usage systémique indiqué pour le traitement du prurigo nodulaire aux Etats-Unis», a ajouté le groupe pharmaceutique. Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron depuis plus de dix ans dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale. Plus de 400.000 patients présentant certaines formes de dermatite atopique, d'asthme et de polypose naso-sinusienne ont été traités par ce médicament dans le monde.