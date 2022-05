Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A la suite de l'annonce faite le 2 avril dernier, Telecom Italia (TIM) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont conclu un protocole d'accord non contraignant pour un projet d'intégration de TIM et d’Open Fiber. L'objectif du protocole d'accord est de lancer un processus visant à créer un...