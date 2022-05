TotalEnergies fait une grosse acquisition dans le renouvelable aux Etats-Unis

TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé un accord avec la société d'investissement Global Infrastructure Partners (GIP) pour l'acquisition de 50% du capital de Clearway Energy Group, un acteur majeur de la production d'énergies renouvelables aux Etats-Unis.

Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 1,6 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) en numéraire et une participation de 50% moins une action dans la filiale de TotalEnergies qui détient 50,6% du capital de SunPower, spécialiste américain de l'énergie solaire pour le résidentiel.

Clearway Energy Group (CEG) est un développeur de projets de fermes renouvelables éoliennes et solaires qui détient le contrôle et 42% des droits économiques de sa filiale cotée à Wall Street, Clearway Energy Inc. (CWEN), à laquelle CEG transfère les projets renouvelables lorsqu'ils rentrent en opération.

25 GW

Basé à San Francisco, Clearway détient 7,7 gigawatts (GW) d'actifs renouvelables éoliens et solaires en opération au travers de sa filiale CWEN et dispose de 25 GW de projets renouvelables et de stockage, dont 15 GW à un stade avancé de développement.

Cette transaction porte à plus de 25 GW le portefeuille renouvelable de TotalEnergies aux Etats-Unis et contribue à l'objectif que ce pays représente au moins 25% de l'objectif mondial de 100 GW de l'entreprise d'ici à 2030.

TotalEnergies tiendra son assemblée générale annuelle ce mercredi à partir de 10h.