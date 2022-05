Air France-KLM lance une augmentation de capital de 2,26 milliards d’euros

Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 2,256 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour renforcer ses fonds propres et rembourser les aides de l'Etat français.

Le groupe va ainsi émettre 1,928 million d'actions nouvelles à un prix de souscription de 1,17 euro par titre. Ce prix représente une décote de 73% par rapport au cours de clôture de l'action Air France-KLM lundi. La période de souscription des actions nouvelles s'étalera du 27 mai au 9 juin inclus.

Rembourser l'Etat

Air France-KLM prévoit d'utiliser le produit de cette opération pour renforcer ses fonds propres et rembourser les titres super subordonnés de l'Etat français. En avril 2021, Paris avait transformé son prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros en titres de dette super subordonnée, considérés comme des fonds propres selon les normes comptables internationales. Le groupe compte affecter ainsi environ 1,7 milliard d'euros au remboursement de ces titres, le solde devant permettre de réduire son endettement.

Les Etats français et néerlandais ont indiqué qu'ils comptaient participer à cette augmentation de capital pour éviter de diluer leurs participations respectives de 28,6% et de 9,3% du capital. La Haye devra obtenir l'autorisation du parlement néerlandais pour procéder à cette opération.

Le spécialiste du transport maritime CMA CGM va de son côté entrer au capital du groupe, comme annoncé la semaine dernière. La société marseillaise acquerra des DPS et des actions nouvelles pour un montant maximal de 400 millions d'euros, ce qui permettra au groupe de posséder 9% au maximum d'Air France-KLM, une fois l'augmentation de capital achevée.

Jusqu'à 75% de dilution

Les compagnies aériennes chinoise et américaine China Eastern et Delta Airlines, qui possèdent respectivement 9,6% et 5,8% du capital d'Air France-KLM, vont vendre des DPS à CMA CGM et utiliseront le produit de ces cessions pour souscrire à l'augmentation de capital.

La dilution liée à cette augmentation de capital sera forte. «Un actionnaire détenant 1% du capital social de la société au 24 mai 2022, et ne participant pas à l'augmentation de capital, détiendrait 0,25%» à l'issue de cette opération, a indiqué le groupe.