Danone a augmenté ses expéditions de lait infantile vers les États-Unis, rapporte Reuters, qui cite des données douanières américaines et le cabinet de conseil en transport maritime Ocean Audit. Entre janvier et mai, la division Nutricia de Danone a plus que triplé ses importations maritimes en...