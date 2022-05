Engie relève fortement ses objectifs annuels

Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a relevé mardi ses prévisions pour 2022, après avoir vu ses résultats bondir au premier trimestre grâce notamment à la hausse et à la volatilité des prix de l'énergie.

Pour 2022, Engie table désormais sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,8 milliards et 4,4 milliards d'euros, contre entre 3,1 milliards et 3,3 milliards d'euros auparavant. Cet objectif repose sur de nouvelles fourchettes indicatives d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 11,7 milliards à 12,7 milliards d'euros et de résultat opérationnel courant (Ebit) de 7 milliards à 8 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Engie anticipait auparavant des fourchettes indicatives d'Ebitda de 10,7 milliards à 11,1 milliards d'euros et d'Ebit de 6,1 milliards à 6,5 milliards d'euros.

Risque de rupture

Le groupe a élargi la fourchette de prévisions «compte tenu du contexte actuel de forte volatilité».

«Le marché européen du gaz est fortement impacté par la guerre en Ukraine, ce qui se traduit par un niveau de volatilité exceptionnel et des prix très élevés, auxquels s'ajoute le risque permanent de rupture des approvisionnements en gaz en provenance de Russie», a expliqué Engie.

Dans ce contexte, le groupe a indiqué optimiser ses positions de couverture afin de minimiser les risques.

«L'exposition d'Engie à la hausse des prix est, par construction, limitée aux livraisons à court terme qui sont fixées un mois à l'avance. En ce qui concerne les volumes livrés par Gazprom, l'exposition directe est au maximum de 15 TWh [térawatts-heure]», a souligné le groupe.

Engie a «adapté sa stratégie de couverture afin de gérer de manière proactive cette exposition, qui à la fin du mois de mars, a été réduite à un peu moins de 5 TWh», a précisé le groupe.

Accord avec Gazprom

Le groupe s'est par ailleurs «mis d'accord sur une solution» avec Gazprom concernant les demandes russes de paiement du gaz en rouble, a indiqué la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Cette solution est conforme aux attentes russes, à celles du groupe ainsi qu'aux sanctions actuelles contre la Russie, a précisé la dirigeante.

Engie a livré ces commentaires après avoir enregistré des résultats en forte hausse au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'an passé. Les données comparatives pour 2021 excluent la contribution de l'activité de services multitechniques d'Engie, Equans, classée comme «activité abandonnée» à compter du 5 novembre 2021. Engie a d'ailleurs précisé que le processus de cession de cette activité au conglomérat diversifié Bouygues était en «bonne voie», le contrat ayant été signé la semaine dernière.

Profits en forte hausse

Sur les trois premiers mois de 2022, l'excédent brut d'exploitation est ressorti à 4,6 milliards d'euros, en hausse sur un an de 49% en données publiées et de 50,7% à périmètre et changes constants.

Le résultat opérationnel courant a progressé sur un an de 74% en données publiées, et de 76% sur une base organique, à 3,5 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 25,6 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse sur un an de 85% en données publiées et de 84% sur une base organique.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne pour le premier trimestre un chiffre d'affaires de 18,32 milliards d'euros et un Ebit de 2,94 milliards d'euros.

À la Bourse de Paris, l'action Engie a ouvert en hausse de 6% ce mardi 17 mai.