Mobilize (Renault) vise l’équilibre opérationnel en 2025

Le constructeur automobile Renault a livré mardi les objectifs et la stratégie de Mobilize, sa division consacrée aux services de mobilité et d'énergie.

Mobilize compte parvenir à une marge opérationnelle à l'équilibre en 2025, puis chacune de ses activités devra atteindre «une rentabilité à deux chiffres» en 2027, a annoncé le groupe. Ces objectifs s'entendent hors services financiers.

Mobilize compte représenter environ 10% des revenus totaux de Renault d'ici à 2025 puis environ 20% en 2030, contre 6% en 2021.

Pour atteindre ces objectifs, Mobilize va développer une stratégie focalisée sur l'ensemble des services autour du véhicule (VaaS, vehicle as-a-service).

1 million de véhicules d'ici 2030

«Avec le modèle VaaS et sur la base d'un écosystème logiciel intégré, nous proposons une gamme de services allant des solutions de financement à l'assurance, en passant par l'énergie et la maintenance», a expliqué la directrice générale de Mobilize, Clotilde Delbos, citée dans un communiqué. «Le véhicule devient une plateforme de services, permettant de multiplier par trois le chiffre d'affaires généré au cours de son cycle de vie», souligne-t-elle.

Dans la location longue durée, Mobilize compte atteindre d'ici à 2030, une flotte de 1 million de véhicules en location et de 200.000 en abonnements.

Au même horizon, Mobilize ambitionne de disposer d'une flotte de 150.000 à 200.000 véhicules utilisés par les opérateurs de mobilité, c'est-à-dire les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).

Mobilize s'est également fixé un objectif de 165.000 bornes de recharge installées en 2030, contre 22.0000 en 2021.

Par ailleurs Mobilize va renforcer ses liens avec RCI Bank and Services, la division de services financiers de Renault. Afin de marquer ce virage, RCI Bank and Services change de nom pour devenir Mobilize Financial Services.