Un nouveau Spac va rejoindre la Bourse de Paris

Après 2MX Organics, Dee Tech ou encore I2PO, le marché parisien comptera bientôt un nouveau Special purpose acquisition company (Spac), sorte de coquille vide qui lève des fonds en vue d’une future acquisition dans un domaine d’activité prédéfini.

Lancé par le fonds d’investissement EureKare spécialisé dans les sociétés de biotechnologie et par six autres membres fondateurs dont l’ancien directeur général de Sanofi-Aventis, Gérard Le Fur, le Spac EureKing sera spécialisé dans le secteur de la santé. Plus précisément, la société se donne 15 mois pour acheter un fabricant de produits biopharmaceutiques utilisés par les laboratoires lors du développement de nouveaux traitements. Elle vise une cible d’une valeur d’entreprise comprise entre 200 et 500 millions d’euros parmi une quarantaine de sociétés déjà identifiées.

EureKing est dirigé par Michael Kloss, également membre fondateur et ancien PDG de Panasonic Health Care. Gérard Le Fur occupe le poste de président du conseil d’administration.

15 mois pour trouver

EureKing espère lever entre 150 millions et 165 millions d’euros auprès d’investisseurs qualifiés en deux jours. La société devrait faire ses premiers pas sur Euronext Paris le 12 mai prochain au prix de 10 euros par action de préférence.

En cas d’échec, si le Spac ne parvient pas à réaliser une acquisition d’ici 15 mois, les investisseurs récupéreront 103% des montants dépensés, soit 10,30 euros par action, et les membres fondateurs perdront tout ou partie des 9 millions d’euros qu’ils ont investis dans l’entreprise.