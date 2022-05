Eiffage va racheter 70% du groupe français Snef Telecom

Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec le groupe Snef pour acquérir 70% de Snef Telecom, société française spécialisée dans l'ingénierie, le déploiement et la maintenance des réseaux de télécommunications fixe et mobile. Aucun montant lié à cette transaction n'a été communiqué.

Cette opération sera effectuée au niveau d'Eiffage Energies Systèmes, filiale du groupe de BTP. Eiffage prévoit que sa réalisation intervienne au cours du second semestre 2022.

Snef Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2021 et emploie 1.000 collaborateurs.

«Cette acquisition permet à Eiffage Energie Systèmes d'entrer dans le marché à forte croissance des télécommunications mobiles, porté par le développement des technologies 5G. Elle vient compléter l'offre et les expertises d'Eiffage Energie Systèmes auprès des acteurs de l'industrie et du tertiaire», a expliqué la société dans un communiqué.