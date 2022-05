Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le détaillant de mode en ligne britannique Boohoo a averti que la croissance des ventes ralentirait cette année, frappée par une compression des dépenses de consommation, des taux de retour de produits plus élevés et des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement et de livraison....