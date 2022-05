Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'équipementier automobile Faurecia et le spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets Veolia ont annoncé mardi la signature d'un accord de coopération et de recherche autour de l'utilisation des plastiques recyclés dans l'industrie automobile. Cette alliance, qui a pour objectif d'atteindre...