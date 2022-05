Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

BP a publié mardi un bénéfice courant trimestriel de 6,25 milliards de dollars (5,95 milliards d'euros), au plus haut depuis plus de dix ans. La décision d'abandonner sa participation de 19,75% dans le pétrolier russe Rosneft et de deux autres coentreprises a néanmoins entraîné une perte nette de...