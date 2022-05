Plastic Omnium s’offre un spécialiste des systèmes d’éclairage

L'équipementier automobile Plastic Omnium a annoncé vendredi un projet d'acquisition auprès du groupe indien Varroc Engineering Limited de la société Varroc Lighting Systems (VLS), spécialisée dans les systèmes d'éclairage automobile, pour une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros. Le prix qui sera payé par Plastic Omnium correspond à un multiple de 0,75 fois les ventes 2021 de VLS qui se sont établies à environ 800 millions d'euros. «Cette opération aura un impact limité sur la marge opérationnelle du groupe sur une base proforma 2022», a indiqué le groupe.

VLS emploie 6.500 personnes et possède huit usines dans des pays à bas coûts, notamment au Maroc, en Turquie et en République Tchèque. Elle compte parmi ses clients Volkswagen, Renault, Stellantis, ou encore Tesla et Rivian.

Plan de redressement

Plastic Omnium aura pour principal défi le redressement des marges de VLS. «La société dégageait des bénéfices avant la crise du Covid-19, avec une rentabilité décente. Elle s'est depuis dégradée», a indiqué Laurent Favre, le directeur général du groupe, lors d'une conférence de presse virtuelle.

En 2019, VLS avait dégagé une marge d'exploitation brute (Ebitda) de 7,4%, chiffre qui a chuté à 2,1% sur l'exercice 2020 puis à -2,8% sur l'exercice 2021.

Laurent Favre a indiqué que cette dégradation était notamment due à «des surinvestissements dans des capacités qui ne sont pas utilisées» ainsi qu'à des problèmes de performance opérationnelle.

Plastic Omnium a préparé un plan «d'intégration et de redressement détaillé post acquisition» pour ramener VLS à la croissance en 2022 et lui permettre de dégager une marge d'Ebitda «à deux chiffres à court et moyen terme». L'équipementier va notamment dégager des synergies sur les achats et la R&D, et mettre en place un programme d'optimisation de la trésorerie, en se concentrant sur les stocks pour améliorer le besoin en fonds de roulement.

«Sur la base de ces mesures, une valeur significative à long terme sera créée pour les actionnaires, avec un bénéfice par action relutif attendu dans les 12 à 24 mois suivant la clôture», a indiqué la société.

Création d'une nouvelle division

La clôture de cette transaction est prévue au deuxième semestre 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Cette opération permet de renforcer la position de Plastic Omnium dans l'éclairage automobile après le projet d'acquisition d'AMLS, l'activité éclairage du groupe de semi-conducteurs Osram, annoncé fin mars. L'équipementier compte devenir un acteur majeur de ce domaine. Le groupe créera ainsi une nouvelle division, appelée «Eclairage», qui regroupera VLS et AMLS et représentera environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Cette nouvelle division doit permettre au groupe de capter un marché dont la croissance est estimée à environ 5% par an, entre 2021 et 2027, contre 4% pour la production automobile mondiale, selon des estimations de plusieurs cabinets citées par Plastic Omnium.

A la Bourse de Paris, l'action Plastic Omnium prend 3,5% à 15,84 euros à la mi-journée, une progression similaire à celle des autres équipementiers automobiles Faurecia et Valeo, qui gagnent respectivement 3,4% et 2,8%. «L'acquisition de VLS est plutôt positive mais la hausse du cours est surtout due à un regain d'intérêt du marché ce vendredi pour les valeurs cycliques», estime un analyste parisien.