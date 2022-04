Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

McDonald's a annoncé jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, bénéficiant des hausses des prix aux États-Unis et du lancement d'un nouveau programme de fidélité. Confrontées à la hausse des salaires et des prix des ingrédients tels que le poulet et le boeuf, les chaînes de...