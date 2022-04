Orpea reporte des publications financières et recule en Bourse

L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé mardi le report de la publication de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2022 ainsi que de ses comptes annuels, en cours d'audit, au vendredi 13 mai.

Le groupe prévoyait précédemment de publier ses revenus pour les trois premiers mois de l'année en cours le 3 mai.

Orpea a également indiqué son intention de demander au tribunal de commerce une prorogation du délai afin de tenir son assemblée générale annuelle à la fin juillet 2022.

Orpea a par ailleurs publié mardi les constatations préliminaires de la mission d'évaluation menée par les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal, mandatés par le conseil d'administration suite à la parution du livre-enquête «Les Fossoyeurs» qui met en cause les pratiques de l'entreprise.

«Au regard de ces premières constatations des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal et des conclusions de l'Inspection générales des Finances (IGF) et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), le conseil d'administration prend note que les investigations réalisées à date écartent l'existence d'un système organisé de rationnement sur les protections et la nourriture», selon une déclaration publiée mardi.

«S'agissant des autres points, [le conseil d'administration] a demandé à la direction générale qu'au-delà des mesures correctrices déjà adoptées et qui doivent être poursuivies, un plan ambitieux d'amélioration et de transformation lui soit proposé dans les meilleurs délais», a indiqué Orpea.

Selon les constatations préliminaires, les investigations ont conduit les cabinets à «identifier l'existence de rabais, remises et ristournes consenties y compris par des fournisseurs de produits financés sur fonds publics, des déclarations erronées des comptes d'emploi aux autorités de tutelle, la non-conformité dans la contractualisation de CDD et le recours à des intermédiaires, y compris à un ancien préfet».

Baisse de l'action

Les cabinets ont également constaté que «le processus budgétaire mis en œuvre et le pilotage de l'activité présentent des défauts d'approche et de conception qui, associés à une contrainte forte sur des objectifs de marge et de contrôle de la masse salariale globale des EHPAD, conduisent à un niveau de contrainte pour les établissements provoquant régulièrement des situations de sous effectif».

Les cabinets ont également indiqué poursuivre leurs travaux, «avec l'objectif d'apporter des conclusions définitives sur le plus grand nombre possible d'allégations d'ici à la fin du semestre».

A 9h50, l'action Orpea perdait 2,38% à 33,63 euros, tandis que l'indice SBF 120 gagnait 0,46%.