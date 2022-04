Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Majorelle Investments, une société contrôlée par Gabriel Naouri et Apollo Global Management, a indiqué avoir franchi en hausse le seuil de 20% du capital de Maisons du Monde. Elle détient 20,34% du capital et des droits de vote de l'enseigne d'ameublement et de décoration, selon une déclaration...