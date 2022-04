Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

General Electric a publié mardi une perte nette de 99 cents par action au premier trimestre 2022, contre un résultat négatif de 2,61 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) ajusté ressort à 24 cents, à comparer à 13 cents un an plus tôt et à un...