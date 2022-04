Verallia débute bien l’année, l’action rebondit de 10%

Le fabricant d'emballages en verre Verallia a publié mercredi un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre et confirmé ses objectifs pour 2022 malgré les conséquences «directes et indirectes» du conflit ukrainien. Il table toujours sur une progression de son chiffre d'affaires supérieure à 10% cette année, et sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté supérieur à 700 millions d'euros. Au premier trimestre, son chiffre d'affaires s'est inscrit à 750 millions d'euros, en progression de 24%, et son Ebitda ajusté à 183 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajusté est ainsi ressortie à 24,4% contre 25,1% un an plus tôt. À la Bourse de Paris, l'action clôturait en hausse de plus de 11% jeudi.