Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le géant américain du capital-investissement KKR prépare une offre d'achat de 20 milliards de dollars australiens (13,6 milliards d'euros) sur l'opérateur privé d'hôpitaux et de cliniques Ramsay Health Care, selon Reuters et le quotidien économique australien Financial Review. L'offre pourrait...