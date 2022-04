Elon Musk veut racheter Twitter pour 54,20 dollars par action

Avant l’annonce de la prise de participation d’Elon Musk début avril, l’action Twitter perdait près de 40% sur un an.

Fini de jouer. Après avoir agité le petit monde des réseaux sociaux à coup de sondages et de questions concernant Twitter postés… sur Twitter, puis en prenant une participation de 9,2% au capital du réseau social, le milliardaire vient de confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle facétie.

Dans un document publié par la Securities and exchange commission (Sec) – le gendarme de la Bourse américaine - Elon Musk propose de racheter la totalité du capital de Twitter au prix de 54,20 dollars par action.

L’offre, 100% en numéraire, valorise le réseau social 43 milliards de dollars. Elle représente une prime de 18,20% sur le cours de clôture du 13 avril et de 39% sur le niveau du 1er avril, avant que la prise de participation initiale du fondateur de Tesla ne soit rendue publique.

«Potentiel extraordinaire»

Le 9 avril dernier, Elon Musk aurait dû être nommé administrateur de l’entreprise avant qu’il ne décide au dernier moment de décliner. Accepter ce poste l’aurait contraint à ne pas dépasser le seuil des 14,9% du capital jusqu’en 2024.

Dans son message à Bret Taylor, président de Twitter, révélé par la Sec, le milliardaire indique qu’il «investit dans Twitter car il croit en son potentiel d’être la plateforme de la liberté d’expression dans le monde, et [il] croit que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne». Il juge toutefois que dans son état actuel «l’entreprise ne favorise ni ne sert cet impératif» et que «Twitter a besoin d’être transformé». Il prévient par ailleurs que son offre de 54,20 dollars par action est sa «meilleure et dernière offre». «Si elle n’est pas acceptée, il faudra que je reconsidère ma position en tant qu’actionnaire», poursuit-il avant de conclure : «Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le libérer».

Fort d’une fortune estimée à 260 milliards de dollars par Bloomberg, Elon Musk ne devrait pas avoir de difficultés à réunir les fonds nécessaires à l’opération.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de Wall Street, l’action Twitter bondissait de 10%, à un peu moins de 51 dollars.