LVMH commence bien l’année mais reste vigilant

Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié mardi un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre, mais a prévenu que les récentes restrictions sanitaires en Chine pourraient freiner ses ventes au cours des prochaines semaines.

«Nous sommes soumis aux confinements dans certaines villes, notamment à Shanghai et dans une moindre mesure à Shenzhen, mais le trafic baisse également dans d'autres villes car les gens voyagent moins», a souligné le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. L'impact de ces mesures est encore assez récent et devrait continuer à se faire sentir au cours des prochaines semaines. Toutefois, le groupe reste confiant dans le retour des clients dans les magasins dès que les restrictions seront levées, a-t-il ajouté.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe aux 75 «maisons» de luxe a atteint 18 milliards d'euros, marquant une progression de 29% en données publiées sur un an, et de 23% à taux de change et périmètre constants. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 17,03 milliards d'euros.

Par divisions, la mode et maroquinerie a affiché une nouvelle fois des performances supérieures aux attentes, avec une croissance organique de 30%, contre 28% au quatrième trimestre 2021. La division génère à elle seule près des trois quarts des bénéfices du groupe.

Prix en hausse

«A l'exception des vins et spiritueux, toujours [confrontés] à des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres de leurs ventes», a souligné LVMH dans un communiqué. «LVMH réalise un bon début d'année dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par les événements dramatiques en Ukraine», a ajouté le groupe, qui s'est dit «à la fois vigilant et confiant» pour le reste de l'année.

LVMH a fermé début mars ses boutiques en Russie, à l'instar de la plupart des marques de luxe.

Le groupe a également procédé depuis le début de l'année à des hausses de prix «assez substantielles pour la plupart des marques», a précisé Jean-Jacques Guiony. Ces augmentations doivent permettre de couvrir la hausse des coûts anticipée pour les prochains mois et auront un effet positif sur les ventes au deuxième trimestre, comme au premier, a-t-il précisé.