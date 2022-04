La baisse des revenus de BioMérieux déçoit les marchés

L'action bioMérieux a nettement baissé mardi, après que le spécialiste du diagnostic in vitro a enregistré une baisse de ses revenus au premier trimestre et annoncé avoir conclu un accord pour racheter Specific Diagnostics, une société américaine spécialisée dans les solutions d'antibiogramme rapides. En réaction à ces annonces, le titre a clôturé en recul de 5,6%, accusant la plus forte baisse du SBF 120.

BioMérieux a par ailleurs indiqué mardi avoir signé un accord en vue du rachat de 100% du capital de Specific Diagnostics, pour un montant équivalent à 3,3% de sa propre capitalisation boursière, qui s'établissait à 11,67 milliards d'euros lundi soir.

Sur cette base, l'acquisition de Specific Diagnostics coûterait environ 350 millions d'euros au groupe lyonnais, selon les calculs de l'agence Agefi-Dow Jones.

Biomérieux compte financer cette acquisition en numéraire et en actions à émettre au bénéfice de certains actionnaires de Specific Diagnostics.

«L'émission de nouvelles actions bioMérieux entraînera une dilution des actions de l'ordre de 1%», a indiqué la société dans un communiqué. Afin de compenser cette dilution, BioMérieux a toutefois l'intention de lancer un programme de rachat d'actions après la clôture de l'opération, attendue au cours du deuxième trimestre de cette année.

Ventes en berne

Lundi soir, BioMérieux a fait état d'un chiffre d'affaires de 837 millions d'euros au titre des trois premiers moi de 2022. Hors effets de change et de périmètre, le recul de l'activité s'est établi à 4,5%, «en ligne avec les prévisions», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Invest Securities s'attendait toutefois à un recul plus limité de 4% des ventes trimestrielles. «On constate que la surperformance de la Biologie Moléculaire par rapport à nos attentes, qui est liée au rebond épidémique depuis le début de l'année, permet de compenser la déception sur les immunoessais et, dans une moindre mesure, sur la microbiologie», commente l'intermédiaire financier.

BioMérieux a également confirmé prévoir pour cette année un repli de 3% à 7% de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants et un résultat opérationnel courant contributif compris entre 530 et 610 millions d'euros à taux de change courants.