Stellantis vend ses 25% dans Gefco à CMA CGM

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi la vente de sa participation de 25% dans le groupe de logistique automobile Gefco au spécialiste du transport maritime CMA CGM. Le montant de cette cession n'a pas été communiqué.

«La vente de cet actif, non stratégique, marque l'étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique», a déclaré Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, cité dans un communiqué. «Stellantis s'appuiera désormais sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et efficace avec plusieurs fournisseurs de logistique, parmi lesquels Gefco continue à jouer un rôle significatif», a-t-il ajouté.

Près de 100%

PSA, qui a fusionné l'an passé avec Fiat Chrysler pour donner naissance à Stellantis avait, en 2012, vendu 75% du capital de Gefco à la compagnie ferroviaire russe JSC Russian Railways (RZhD).

CMA CGM a de son côté annoncé vendredi l'acquisition de près de 100% du capital de Gefco. Cette acquisition est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence mais, au titre d'une procédure dérogatoire, «la Commission européenne a autorisé CMA CGM à acquérir le capital de Gefco immédiatement, dans l'attente de l'approbation définitive qui interviendra dans les mois à venir», a expliqué l'entreprise.