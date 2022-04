Shein vise une valeur de 100 milliards de dollars avec une nouvelle levée de fonds

Un mastodonte de la mode low cost est en train de planter ses banderilles. L'entreprise chinoise de e-commerce Shein pourrait atteindre une valorisation de de 100 milliards de dollars (91 milliards d'euros), dans le cadre d'un tour de table qu'elle est en train de boucler, affirmait Bloomberg dimanche. Elle est en pourparlers avec des investisseurs potentiels, y compris General Atlantic, selon l'agence de presse. Lors d'une levée de fonds précédente en août 2020, Shein avait atteint une valorisation de 15 milliards de dollars, selon PitchBook.

Shein dépasserait ainsi la valeur des poids lourds de la fast fashion H&M et Zara combinées, et aurait une valorisation deux fois plus importante que Fast Retailing - la propriétaire de l'enseigne japonaise Uniqlo. Cela en ferait aussi la start-up la plus valorisée au monde après ByteDance et SpaceX, selon le fournisseur de données CB Insights.

Effet pandémie

Shein, qui produit plus de 6.000 nouveaux articles quotidiens, s'est imposée chez les jeunes avec ses tarifs très bas. Depuis son lancement en 2012, le groupe a développé un vaste réseau de fournisseurs low-cost - des petits ateliers implantés dans le sud de la Chine. Au début de la pandémie, Shein a bénéficié de changements dans le comportement des consommateurs, les acheteurs recourant davantage au e-commerce. Ses ventes ont plus que triplé en 2020 pour atteindre 10 milliards de dollars, estime Bloomberg, faisant de Shein la plus grande marque de mode vendue uniquement en ligne.

La valorisation potentielle extrêmement élevée de Shein masque cependant l'impact négatif de l'industrie de la fast fashion sur l'environnement, et son respect très relatif du droit du travail, déjà pointé par certaines ONG, telle Public Eye.