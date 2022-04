Euroapi volera de ses propres ailes en Bourse début mai

Sanofi avait annoncé en mars le lancement du projet de cotation sur Euronext Paris d'Euroapi, son entité dédiée à la production et la commercialisation à des tiers des API, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros et une marge de «Core Ebitda» de 14% cette année.

L'opération prendra la forme d'une distribution de 58% du capital d'Euroapi aux actionnaires de Sanofi, exclusivement en nature, en complément du versement déjà annoncé d'un dividende en espèces de 3,33 euros par action du laboratoire pharmaceutique. Ce dividende exceptionnel sera soumis à l'approbation des actionnaires de Sanofi lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 3 mai 2022. La parité de distribution sera d'une action Euroapi pour 23 titres Sanofi.

En cas de vote favorable des actionnaires, la distribution aura lieu dans les jours qui suivront l'admission des actions Euroapi sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le prix de référence technique des actions Euroapi devrait être annoncé le 5 mai 2022 par Euronext Paris, après la clôture des marchés, et «le premier jour de cotation d'Euroapi est prévu le 6 mai», ont précisé Sanofi et Euroapi dans deux communiques distincts. La mise en paiement de la distribution (livraison et inscription en compte des actions Euroapi) est prévue le 10 mai 2022.

Sanofi gardera 30%

L'Etat français, au travers du fonds French Tech Souveraineté, envisage d'acquérir 12% du capital d'Euroapi pour un montant maximum de 150 millions d'euros auprès de Sanofi pour devenir un actionnaire de référence de long terme. Le groupe pharmaceutique compte conserver environ 30% du capital d'Euroapi à l'issue de sa mise en Bourse. «L'Oréal, principal actionnaire de Sanofi, s'est engagé à respecter une période de conservation de 1 an après la mise en paiement de la distribution», a indiqué le laboratoire.

Sanofi avait annoncé en février 2020 son ambition de créer un leader mondial du secteur des API, avant de donner naissance à Euroapi un an plus tard. Début 2021, Sanofi a désigné Karl Rotthier, l'ancien directeur général du groupe pharmaceutique néerlandais Centrient Pharmaceuticals, comme directeur général d'Euroapi. Viviane Monges a été nommée présidente de son conseil de surveillance l'été dernier.