L’opérateur de satellites SES a annoncé lundi avoir signé un accord pour accélérer l’accès de l’opérateur télécoms américain Verizon à la bande C, un spectre de fréquences nécessaire au déploiement de la 5G aux Etats-Unis. Ce dernier aura accès à une portion de la bande C comprise entre 3.700 et...