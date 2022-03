Neoen doit contenir ses coûts s'il veut bénéficier d'un attrait spéculatif

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après un an et demi de purgatoire, Neoen peut-il retrouver en 2022 ses sommets boursiers ? Le premier producteur français indépendant d'énergies renouvelables a publié lundi soir des résultats supérieurs aux attentes des analystes et a confirmé des perspectives de croissance à deux chiffres jusqu...