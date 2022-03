Doctolib décroche le titre convoité de licorne française la mieux valorisée

Start-up la plus en vue lors de la crise sanitaire, Doctolib en tire les dividendes sur le plan financier. Le spécialiste de la prise de rendez-vous médicaux en ligne a dévoilé mardi une levée de fonds de 500 millions d’euros, avec une part minoritaire en dette. L’opération la valorise à 5,8 milliards d’euros, ce qui en fait la plus grande licorne de la French Tech sur ce critère. Elle ravit ce titre à Back Market, le site de revente d’appareils reconditionnés, qui s’était valorisé 5,1 milliards d’euros en janvier.

La banque publique Bpifrance et la société d’investissement Eurazeo ont monté ce nouveau tour de table, donnant ainsi une touche très française au processus. Une coloration bienvenue alors que le gouvernement vante l’importance de la French Tech pour la souveraineté économique et essaye de développer un écosystème financier qui puisse accompagner ces entreprises à des étapes plus tardives de leur cycle de croissance. L’initiative Tibi, lancée en 2020, vise ainsi à faire investir par les fonds français de plus gros tickets dans les entreprises en forte croissance.

Recrutements massifs en vue

Le record signé par Doctolib confirme ainsi la vitalité de la French Tech. Les start-up françaises ont doublé le montant de leurs levées de fonds en 2021, avec 11,1 milliards d’euros de financement. Le nombre de licornes, les sociétés dont la valeur dépasse le milliard, est passé en un an de 15 à 26.

Doctolib, dont la valorisation le rendrait éligible à l’indice SBF 120 s’il était coté, revendique autour de 150.000 professionnels de santé clients. Ceux-ci paient entre 100 et 200 euros par mois pour utiliser les services de la plateforme, qui a servi d’outil indispensable au déploiement de la campagne de vaccination contre le Covid en France. Présente également en Allemagne et en Italie, la société fondée et dirigée par Stanislas Niox-Chateau compte utiliser cette manne pour recruter 3.500 collaborateurs dont 700 cette année – à comparer à un effectif de 2.500 collaborateurs – et élargir sa gamme de services sur ses trois marchés.