Solvay va se scinder en deux entités indépendantes cotées en Bourse

Le groupe de chimie Solvay a présenté mardi un projet de séparation en deux entités indépendantes cotées en Bourse, dans le but d'améliorer son positionnement stratégique et d'optimiser ses opportunités de croissance.

L'opération prévoit que l'entité EssentialCo regroupe les activités de chimie essentielle de l'actuel Solvay, qui ont représenté un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros en 2021, et que SpecialtyCo réunisse les actifs de chimie de spécialité, dont les ventes ont atteint 6 milliards d'euros l'an passé. «La composition des conseils d'administration et des équipes de direction ainsi que la dénomination sociale de chaque société seront communiquées à une date ultérieure», a précisé Solvay dans un communiqué.

«Une fois achevée, la séparation donnerait naissance à deux leaders dans leurs secteurs respectifs, qui bénéficieraient de la flexibilité stratégique et financière nécessaire pour développer leurs propres modèles d'affaires, leurs marchés et leurs priorités vis-à-vis de leurs parties prenantes», a ajouté le chimiste.

Scission partielle

Dans le cadre de ce plan de séparation, les actionnaires de Solvay conserveraient leurs actions, qui resteront cotées sur les marchés réglementés Euronext Bruxelles et Euronext Paris. La séparation envisagée prendrait la forme d'une scission partielle de Solvay par le biais de laquelle les activités de spécialité seraient apportées à SpecialtyCo. Les actionnaires de Solvay au moment de la séparation recevraient des actions de SpecialtyCo en proportion de leur participation au capital de Solvay.

Les actions de chaque société devraient être admises aux négociations sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris, à l'issue d'une séparation qui devrait intervenir au second semestre de 2023. «La réalisation de l'opération sera soumise aux conditions générales de marché et aux conditions habituelles pour une opération de cette nature, y compris l'approbation finale par le conseil d'administration de Solvay, le consentement de certains créanciers et l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire», a indiqué Solvay.

«Le conseil d'administration de Solvac, actionnaire de référence de Solvay de longue date, a confirmé son soutien à cette opération», a complété le groupe.