Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'action Spie signe une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 vendredi, après que le spécialiste du génie électrique et mécanique a enregistré l'an passé un flux de trésorerie bien supérieur aux prévisions des analystes et dévoilé des objectifs rassurants pour 2022....