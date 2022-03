Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe de technologies et de défense Thales a terminé en hausse de 3,8% jeudi à la Bourse de Paris, signant la plus forte progression du CAC 40. La société a été portée par une génération de trésorerie record au titre de l'exercice 2021 et l'annonce d'un programme de rachat d'actions....