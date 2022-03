Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dassault Aviation a annoncé vendredi prévoir un recul de ses revenus en 2022, après avoir vu ses résultats se redresser l'an passé grâce à la hausse des livraisons dans l’aviation militaire et civile. Il a livré l'an dernier 30 Falcon et 25 Rafale, tous à l'export, contre 34 Falcon et 13 Rafale...