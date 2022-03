Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

TotalEnergies vient de remporter un appel d’offres pour le développement d’une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey sur la côte Est des États-Unis, pour 795 millions de dollars (100%) conjointement avec EnBW. Cette concession doit permettre le développement d’au moins 3 GW...