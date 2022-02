Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le spécialiste du digital Sword Group gagnait plus de 2% en fin de matinée à Paris, après l’annonce de la signature d’un contrat de vente avec Riskonnect, prévoyant la cession des activités Gouvernance, Risque et Conformité (GRC) dans un délai d’environ six semaines....