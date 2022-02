L'action Danone réalise mercredi l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40, portée par l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, les résultats du groupe agroalimentaire ont toutefois été lestés par l'inflation des coûts, une tendance qui risque de perdurer cette année. Vers 13h00, l'action Danone gagnait 4,8% à 57,23 euros.

Au quatrième trimestre, les ventes totales de Danone ont progressé sur un an de 10,9% sur une base publiée et de 6,7% à données comparables, à 6,24 milliards d'euros.

Jefferies visait pour la période une croissance de 5,5% à données comparables et souligne que le consensus tablait sur une hausse de 5,2%. L'intermédiaire financier met notamment en avant la performance «robuste» de la nutrition spécialisée, qui a dégagé une croissance à deux chiffres en Chine au quatrième trimestre, et de l'activité eaux. Par rapport au quatrième trimestre 2020, les ventes de ces divisions ont respectivement crû de 6,4% et 17,3% à données comparables.

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 2,8% à données publiées et de 3,4% à données comparables, à 24,28 milliards d'euros. A données comparables, les ventes du pôle Eaux ont progressé de 7,2% l'année dernière, à 3,96 milliards d'euros, celles de la division Nutrition Spécialisée ont crû de 1%, à 7,23 milliards d'euros, et celles des produits laitiers et d'origine végétale ont augmenté de 3,7%, à 13,09 milliards d'euros.

Un modèle de croissance déséquilibré

En 2021, le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe a augmenté de 0,6% à données publiées et de 2,8% sur une base comparable, à 3,34 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle de 13,7%, en recul de 30 points de base. La marge opérationnelle a été pénalisée par l'inflation du coût des intrants, qui n'a pas pu être totalement compensée par les effets mix et prix, a indiqué Danone.

Le propriétaire des marques Evian, Danonino, Volvic ou encore Activia anticipait une marge opérationnelle courante en 2021 globalement en ligne avec celle de 2020.

Le résultat net part du groupe de Danone a atteint 1,92 milliard d'euros en 2021, contre 1,96 milliard d'euros un an plus tôt. Le résultat net par action s'est ainsi établi à 3,31 euros, contre 3,34 euros en 2020.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient, en moyenne, un chiffre d'affaires de 24,02 milliards d'euros, un ROC de 3,29 milliards d'euros et un résultat net de 2,07 milliards d'euros pour l'exercice 2021.

Si Danone estime avoir réalisé une année 2021 «robuste» dans un contexte difficile, «il reste beaucoup de choses à améliorer», a indiqué le directeur général, Antoine de Saint-Affrique, lors d'une conférence avec des analystes. «Notre modèle de croissance reste déséquilibré», les marques du groupe sont «sous-financées» et «il y a des opportunités de croissance que nous ne saisissons pas», a déploré le dirigeant.

Les objectifs 2022 seront dévoilés le 8 mars

Le groupe n'a pas communiqué mercredi ses objectifs pour 2022, préférant attendre la journée investisseurs prévue le 8 mars prochain pour présenter ses prévisions pour cette année et le moyen terme.

Le directeur financier de Danone, Juergen Esser, a néanmoins souligné lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes que l'ensemble du secteur tablait sur une accélération de l'inflation et ainsi sur de nouvelles hausses de prix en 2022.

Le groupe vise en outre une nouvelle amélioration de sa productivité en 2022, mais à un rythme moins soutenu que l'année dernière, quand les gains de productivité ont atteint 5%, a également indiqué le dirigeant.

Interrogé sur les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine, Juergen Esser a estimé que Danone était «relativement bien préparé» à toute éventualité concernant la Russie. L'activité en Russie, qui représente 5% des ventes totales de Danone, est «majoritairement locale» avec une chaîne d'approvisionnement intégrée, ce qui lui permet d'opérer de façon relativement automone, a expliqué le directeur financier.

En outre, le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale du groupe le versement d'un dividende de 1,94 euro par action au titre de l'exercice 2021, comme pour l'exercice 2020. Ce dividende sera versé en numéraire, a précisé Danone.