Worldline négocie la vente de ses terminaux de paiement à Apollo

Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec des fonds d'investissement gérés par Apollo sur la cession de ses activités Terminaux, Solutions et Services (TSS) pour un montant total de 2,3 milliards d'euros à la date de l'annonce de la transaction.

« Worldline est entré en négociations exclusives avec les fonds Apollo à l'issue d'un processus compétitif en raison de la qualité de son offre, de la pertinence de son projet industriel et stratégique, de son soutien au management de TSS et au regard de sa sensibilité au contexte social français », a indiqué Worldline dans un communiqué.

Les négociations se déroulent «sur la base d'une offre ferme d'achat pour 100% des titres de TSS pour un prix comprenant un montant de 1,7 milliard d'euros ainsi que des actions de préférence pouvant atteindre un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros sur la base de la création de valeur future de TSS», a ajouté Worldline.

« La transaction envisagée comprend également la signature d'un partenariat commercial entre Worldline et TSS renforçant ainsi la relation stratégique et commerciale de long terme entre les deux entités pour les cinq prochaines années », a ajouté Worldline.

Le groupe français avait lancé une revue stratégique de son activité de terminaux de paiement en octobre 2020, après avoir finalisé l'acquisition de son concurrent français Ingenico pour 7,8 milliards d'euros, consolidant sa position de leader européen des paiements. Un an plus tard, à l'issue de cet examen, Worldline avait confirmé qu'il se désengagerait de cette activité.

« Le principal impact de la cession sur les états financiers de Worldline, actif classé en activité destinée à être cédée, consistera en une dépréciation technique prudente et non-cash d'environ 900 millions d'euros comparée à la valeur comptable de TSS définie lors de la finalisation de l'acquisition d'Ingenico, avant la crise liée à la rupture des composants du fait du Covid », a précisé la société.

Worldline s'attend à ce que l'opération, soumise à la signature de l'accord final et définitif entre les parties et soumise à l'approbation des régulateurs et autorités concernés, soit bouclée au second semestre 2022.