Norwegian Air prend un nouvel élan après une restructuration réussie

La restructuration profonde et précoce de Norwegian Air lui a permis d’accélérer son redressement. Recentrée sur les vols court- et moyen-courriers en Scandinavie et dans le reste de l’Europe, la compagnie à bas coûts norvégienne est sortie en mai dernier de la loi sur la protection des faillites...