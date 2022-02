Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'émettre jusqu'à 4 milliards d'euros d'instruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres pour renforcer son bilan, ébranlé par la crise sanitaire. L'entreprise a également publié des résultats en nette amélioration au quatrième trimestre et largement supérieur aux attentes des analystes.

Air France-KLM a indiqué que ces nouvelles opérations pourraient notamment consister en une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et en l'émission de titres de quasi-fonds propres, tels que des obligations perpétuelles sèches et convertibles. Ces derniers instruments doivent permettre de rembourser les aides publiques qu'a reçues la société, ce qu'Air France-KLM a indiqué vouloir réaliser « dès que possible ».

Le groupe souhaite « rester flexible sur la structure de ces transactions ainsi que sur leur séquencement et le montant de chaque instrument, en fonction des conditions de marché » et n'a ainsi pas fourni de calendrier. Air France-KLM a précisé que ses actionnaires de référence soutenaient ces opérations potentielles, les Etats français et hollandais envisageant d'y participer. Certaines de ces mesures nécessiteront l'approbation de la Commission européenne.

Ce nouveau train de mesures, après une première étape opérée au printemps, doit permettre au groupe d'atteindre un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 2 et 2,5 d'ici 2023.

A fin décembre, la dette nette du groupe de transport aérien atteignait 8,2 milliards d'euros tandis que ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 3,8 milliards d'euros.

A la Bourse de Paris, l'action Air France-KLM chute de 6% à 4,20 euros, accusant la plus forte baisse du SBF 120. Bernstein souligne que la recapitalisation envisagée sera certainement dilutive pour les actionnaires.

Retour des résultats aux niveaux prépandémiques

Air France-KLM a livré à ces annonces à l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre. Le groupe a dégagé sur cette période un résultat d'exploitation supérieur à celui du même trimestre de 2019.

"Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le groupe a affiché des résultats supérieurs à ceux d'avant la pandémie, avec un résultat d'exploitation positif", s'est réjoui le directeur général du groupe, Ben Smith, cité dans un communiqué.

La perte nette du groupe s'est établie à 127 millions d'euros, contre une perte de 1 milliard d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'est établi à 178 millions, contre une perte de 1,1 milliard d'euros sur la même période de 2020 et un bénéfice de 96 millions au quatrième trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 4,84 milliards d'euros, en hausse de 105% sur un an. L'Ebitda s'est inscrit à 827 millions d'euros sur la période d'octobre à décembre, contre une perte de 409 millions d'euros au quatrième trimestre 2020.

Selon un consensus disponible sur le site Internet de la société, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros, une perte d'exploitation de 267 millions d'euros et une perte nette de 276 millions d'euros.

Pertes annuelles réduites

Sur l'ensemble de 2021, Air France-KLM a accusé une perte nette de 3,3 milliards d'euros, contre 7 milliards d'euros en 2020. La perte d'exploitation s'est établie à 1,6 milliard d'euros, contre 4,5 milliards d'euros en 2020, tandis que les revenus ont progressé de 29,1%, à 14,3 milliards d'euros. Le groupe a par ailleurs enregistré un Ebitda positif de 745 millions, contre un montant négatif de 1,7 milliard d'euros en 2020.

Au niveau des perspectives, le groupe prévoit de déployer au premier trimestre une capacité pour son activité réseaux passage représentant entre 73% et 78% de celle de la même période de 2019, en sièges-kilomètres disponibles. Au quatrième trimestre 2021, cette capacité s'est établie à 72% de son niveau de 2019. Dans ce contexte, Air France-KLM anticipe un Ebitda proche de l'équilibre au premier trimestre.

Le groupe n'a pas fourni de perspectives d'activité pour l'ensemble de 2022 en raison des incertitudes sur la situation sanitaire en Chine et au Japon.